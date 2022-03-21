От дома отказались, тиктокеры во главе с Милохиным разъехались: как живет Dream Team House

Знаменитый дом тиктокеров Dream Team House, по сути, прекратил свое существование. От загородного особняка звездам пришлось отказаться. Тиктокеры, среди которых были и русские, и украинцы разъехались, кто куда.

К примеру, Артур Бабич, у которого украинский паспорт, отправился в Ереван к семье, забрав с собой свою девушку – россиянку Анну Покров.

Главная звезда дома тиктокеров Даня Милохин на какое-то время уехал в Дубай, а затем вернулся в Россию на съемки сериала. Часть тиктокеров, менее топовых, сейчас снимает виллу в Мексике.

Еще одна звезда россиянка Анастасия Балашова, которую все знают как Настю Рыжик, со скандалом ушла из проекта. Она заявила, что ей запрещали размещать контент, который она хотела.

Организаторы дома в соцсетях пишут в последнее время печальные посты. Они надеются на возвращение Тиктока и популярной соцсети, которую недавно в России запретили.

Проектов, судя по всему, нет, бюджетов тоже, монетизации нет. Планы накрылись медным тазом, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Напомним, что дом тиктокеров Dream Team House начал работу в марте 2020 года. Его основателями считаются блогер Никита Авдеев и и предприниматель Ярослав Андреев.

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