По одному телеграм не осилить? Ивлеева, Галич, Милохин и другие блогеры объединились в один канал

Настя Ивлеева, Ида Галич, Даня Милохин, Эльдар Джарахов и другие блогеры решили объединиться, чтобы усилить свой контент.

Выходцы из заблокированных в России социальных сетей не скрывают, что не чувствуют себя уверенно в телеграме и многих функций просто-напросто пока не могут освоить.

Поэтому пока решили «пилить» все вместе в канале под названием «Массонская ложечка». Именно с двумя «с». Есть в этом смысл или нет, пока не ясно. Не исключено что создатель площадки просто пропускал уроки русского языка в школе.

Пока послания от блогеров выглядят, мягко говоря, немного странно. Даня Милохин не произнес ни одного слова, просто снимает свое лицо в разных местах.

Ида Галич показала свой фирменный второй подбородок. Настя Ивлеева бесконечно рекламирует свои чипсы. Кто-то просто покашлял в камеру.

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