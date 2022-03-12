Малыш на руках: Нюша показала, как муж с сыновьями устроил мини-концерт в ванной

Игорь Сивов помогает певице воспитывать детей. У них также гостят его наследники от первого брака. Нюша похвасталась, как они весело проводят время.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что сцена для нее часть жизни. Однако за последнее время певица поменяла приоритеты и порой делает выбор в пользу семьи. Она уже давно счастлива в браке с Игорем Сивовым.

У них подрастает дочка Симба. А от первого брака у избранника артистки также есть двое сыновей: Матвей и Мирон. Примечательно, что не так давно звезда снова стала мамой. Теперь и у нее подрастает сын, но его имя пара скрывает.

Больше полугода Нюша находилась в Дубае с семьей. Именно там и появился на свет ее сын. Но после отпуска на Мальдивах она вернулась с родными в Москву. Теперь она устраивает фотосессии с крохой и ходит в гости к друзьям.

А 12 марта певица поделилась трогательными кадрами. Она засняла, как Сивов с малышом на руках слышит феном волосы Мирону. При этом его старший сын сидит с гитарой, на которой играет. В комнате также оказалась и Симба.

«Матвей дает концерт! Ситуация — ванная», — отметила Нюша.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали комплиментами мужа звезды, который помогает возлюбленной с наследниками.

«Вот это виртуоз», «Как это мило», «У вас там целый детский сад», «Какое количество детей», «Как классно, что муж вам помогает», «Это чудесные кадры», «Вы прям идеальная семья», «Ой, сколько пацанов растет», — стали писать пользователи Сети.

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