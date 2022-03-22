«Ой, друзья мои»: Клава Кока впервые рассказала о своей личной жизни

Певица раскрыла, есть ли у нее бойфренд.

Клава Кока является известной певицей. За последние несколько лет она смогла добиться славы. Артистка выступает на фестивалях и является частой гостьей на премиях.

Она уже объездила много стран, включая Норвегию и популярный курорт Мальдивы. Благодаря своей работе и множеству хитов певица смогла сколотить состояние и купить квартиру в Москве. А вот о личной жизни она не говорит.

Ранее Кока признавалась, что ей нравится, в какой она находится форме. Певице хотелось бы показать свою красоту парню, но его нет. Однако недавно она заявила, что встречается с блогером Романом Каграмановым. Поклонники в это не поверили и завалили артистку вопросами. Клава решила внести ясность в свою личную жизнь.

«Один из самых популярных вопросов, это — состою ли я сейчас в отношениях. Ой, друзья мои. Как вам сказать. Это сложный вопрос, который мучает многих и меня тоже. Что, заинтриговались? Тогда ждите ответа. Отношения — это шутка такая сложная, многогранная, непонятная, интересная, приятная, порой сложная. Поэтому, отвечая на этот непростой вопрос, хочется ответить прямо, поэтому я говорю минуту. Мой ответ будет очень долгим — нет», — заявила звезда.

Напомним, что певице всего 25 лет. Она не скрывает, что следит за внешностью и мечтает, что у нее будет семья и дети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!