Виктория Боня в остромодных джинсах и пуховой жилетке молочного цвета отметилась в аэропорту

Бывшая звезда «Дома-2» через Турцию отправилась на курорт. Во время пересадки она запечатлелась в своем повседневном образе. Стилист Алина Берри подчеркнула, что такие джинсы, как у Бони, стоит иметь в гардеробе.

Виктория Боня уже давно стала медийной персоной. Она не раз украшала обложки глянца. Потом Боня работала на телевидении, но теперь все чаще пишет статьи, посещает светские рауты и ведет свой бьюти-блог.

Она признавалась, что сама себя содержит, а такж ей хватает средств на содержание дочки Анджелины, которой недавно исполнилось 10 лет. Это событие звезда отпраздновала с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом.

Уже давно Боня живет в Монако. Обычно она любит ездить в Италию. Но на этот раз светская львица совершила перелет через Турцию, чтобы оказаться у моря.

В аэропорту она отметилась в прямых джинсах, белой толстовке и длинной пуховой жилетке молочного цвета. Ее лук в спортивном стиле дополнила сумка-дутик Bottega Veneta. Виктория была без укладки, но с легким макияжем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее повседневный образ оценила стилист Алина Берри.

«Как хорошо, что сегодня в моде все! От блеска и женственности до унисека и оверсайза. Значит мы можем одеваться не только красиво, но и удобно. Так Виктория Боня для комфортного путешествия выбрала пуховую жилетку и голубые джинсы, кстати, подобные хочу приобрести в свой гардероб этим летом. В целом лук смотрится: хорошо молочный цвет — освежает. И если вы заметили, то в последних сезонах в моде был именно молочный, а не морозный белый. Единственное чтобы я здесь изменила — сумку. На мой взгляд, она слишком контрастная для этого образа. Например, на шоколадную», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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