«Покажи свой макияж»: Боня засняла, как десятилетняя дочка ходит по дому в ее туфлях на шпильке

Виктория Боня в свое время прославилась, когда стала участницей «Дома-2». После ухода из проекта она работала на телевидении, но потом стала бьюти-блогером. Уже много лет Виктория живет в Монако.

Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Недавно девочке исполнилось 10 лет. В честь этого события светская львица устроила застолье в ресторане, где отметилась с бывшим возлюбленным.

Сама Виктория восхитились тем, как выросла ее наследница. Она уверена, что Анджелина станет выше ее в будущем. А пока школьница уже интересуется модой и подражает маме.

На этот раз светская львица запечатлела наследницу, которая расхаживала дома в джоггерах, футболке и нюдовых туфлях на каблуке. Боня также заметила, что ее дочка накрасилась. Однако ее больше возмутило, что девочка взяла ее новую обувь.

«Ну, дорогая, это самые новые! Ты все время надеваешь мои самые новые туфли. Новинки мои все! Вот это для чего тебе в туфлях дома ходить? Покажи свой макияж», — сказала звезда.

А вот дочка ей ответила, но на английском языке. Поклонники восхитились тому, какой она растет модницей. Многие признались, что так же поступали в детстве. «Просто леди», «Скоро уже ее нога дорастет и будет впору», «Какие волосы», «А она на русском говорит?», «Очень красивая дочка», «Как быстро летит время», «Да, леди на каблуках», «Такая она милая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!