За столом даже Смерфит: Боня показала, как отпраздновала 10-летие дочки с экс-возлюбленным

Светская львица недавно объявила, что рассталась с женихом. А 17 марта она отметилась в ресторане с миллионером Алексом Смерфитом. Они вместе поздравили дочку с юбилеем.

Виктория Боня уже длительное время живет в Монако. После участия в шоу «Дом-2» она стала знаменитой. Со временем Виктория стала хорошо зарабатывать. Примечательно, ей удалось очаровать ирландского миллионера Алекса Смерфита.

Она родила от него дочку Анджелину, но до свадьбы дело так и не дошло. Они расстались, но поддерживают дружеские отношения. Звезда даже поселилась на побережье, чтобы наследница могла часто ездить к папе.

В последнее время Боня часто делилась кадрами с прогулок и показывала наряды своей дочки. А 17 марта настал особенный день. Она отметила день рождения Анджелины. От вечеринки они отказались, но в семейном кругу посидели в ресторане. именинница была в трикотажном костюме цвета чайной розы.

Пришел поздравить ее и отец. Постройневший Смерфит сидел за столом в костюме и снимал, как дочка задувает свечку на торте. Малышку поздравили и сотрудники ресторана.

«Happy birthday my Angel! Первые 10 лет! Сегодня день рождения Анджелины, первая круглая дата… Эти десять лет пролетели так быстро, что я не успела даже опомниться. Доченька, поздравляю! Ты самое главное событие моей жизни и я горжусь тем, что я твоя мама. Твое доброе сердечко всегда меня радует и восхищает! Дай Боже, чтобы ты всегда была счастлива, любима и здорова! Люблю!» — написала в соцсети Виктория.

Поклонники осыпали комплиментами юную дочку знаменитости. Многие также заговорили о воссоединении Бони с миллионером, так как совсем недавно она рассталась с женихом. «Красивая девочка», «Алекс — красавчик, конечно! Молодец, Вика, что родила от такого мужчины!», «Такая хорошая девочка, видно даже через экран», «Такая милая скромняжка», — прокомментировали пост подписчики.

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