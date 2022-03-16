«В тренде»: Виктория Боня в комбинированных брюках и бомбере вышла на променад в Монако

Виктория Боня уже давно стала звездой. Она прославилась, когда участвовала в шоу «Дом-2». Теперь Виктория часто украшает обложки глянца, появляется на международных кинофестивалях и развивается как бьюти-блогер.

Она выпускает свой бренд одежды и косметики. Светская львица живет в Монако, где любит видится с подругами. В ее гардеробе много брендовых нарядов. Даже ее девятилетняя дочка Анджелина может похвастаться коллекцией обуви.

Накануне Боня устроила вечерний променад. Она отметилась в брюках клеш и алой рубашке в клетку. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Также она надела черный бомбер. Светская львица сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на глаза. Виктория покрасовалась на камеру прямо на улицах Монако.

«Ну мы рождения красивые, конечно», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что ей идет образ. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук разобрала подробно имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Виктории Бони в духе современного времени. Мы комбинируем, у нас безотходное производство, как вещают сообщества всего мира. И они стараются остатки ткани или предыдущих нераспроданных коллекций обновлять, комбинируя, видоизменяя модели, придавая им современных дух времени. На Боне мы видим комбинированные брюки, что отвечает этому посылу, рубашку в клетку, которая была актуальной и остается такой. Она является акцентной, так как имеет яркий красный цвет. Весь образ Бони такой тактильный. Он говорит про романтичность натуры. Есть люди предпочитающие выбирать приятные ткани на ощупь. Мы видим, что брюки имеют бархатистую поверхность, рубашка приятная на ощупь, да и бомбер плюшевый мягкой фактуры. Несмотря на черный цвет и яркий контраст черного с красным, который обычно смотрится как вызов, эта тактильность — посыл, который говорит о желании уюта комфорта на уровне ощущений. Образ актуальный. Бомбер в тренде! Он хорошо дополняет образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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