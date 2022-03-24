Внуки Глаголевой за столом: Шубская устроила семейный ужин с сыновьями и племянниками

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Актриса успела сняться в десятках картин, но в 2017 году она умерла. Тогда Шубская только вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.

Смерть близкого человека ее еще больше сплотила с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. И несмотря на то, что она живет в США, Анастасия каждый год приезжает в Россию и видится с родными.

Уже несколько месяц Шубская находится в Москве. Она успела побывать на празднике у отца Кирилла Шубского, а также на днях отметила день рождения свекрови.

А 23 марта дочка Глаголевой устроила домашнее застолье. Она поделилась кадрами, на которых были не только ее сыновья Сергей и Илья, но и племянники. Младших внуков Глаголева не успела увидеть. Они родились, когда артистки уже не было в живых.

За столом сидел сын Марии Мирон, а также еще один наследник — 14-летний Кирилл, который держал в руках планшет. Также там была дочка Анны Полина, которой 15 лет. С любопытством наблюдал за кузеном сын Овечкина Сергей.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что дети очень похожи на своих родителей. «А где Илья? Прям его не хватает», «Какие все красивые», «Старший так вырос, вот это гордость родителей», «Все темненькие, как интересно», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!