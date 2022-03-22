Семейное застолье: Анастасия Шубская провела вечер с папой и своей знаменитой свекровью

Жена хоккеиста поделилась кадрами, на которых отпраздновала достижение Александра Овечкина, а также день рождения его мамы Татьяны.

Александр Овечкин является одним из самых титулованных российских хоккеистов. Он капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли, который получил в 2018 году.

Спортсмен мечтает об олимпийской медали, а также о дочке. Уж длительное время он счастлив в браке с дочкой актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской. У них растут сыновья: трехлетний Сергей и годовалый Илья.

Не так давно Шубская прилетела в Москву. Она проводит время с родными. Также своего старшего сына жена Овечкина водит на тренировки по хоккею. А вот 20 марта она посетила семейный праздник.

Родные собрались, чтобы поздравить Александра, который вышел на связь по телефону. Он забросил 770-ю шайбу в карьере НХЛ в матче с «Даллас Старз». Анастасия порадовалась за мужа вместе со своим папой Кириллом Шубским.

Но также у всех гостей был еще один повод собраться. День рождения отметила знаменитая мама Овечкина Татьяна, баскетболистка, защитник сборной СССР, двукратная олимпийская чемпионка. Она предстала в черном гипюровом платье. Задуть свечки на торте ей помог внук Сережа. Также именинница поразила гостей, спев песню. Ей исполнилось 72 года.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у хоккеиста прекрасная мама. Другие похвалили Шубскую, которая тепло отзывается о свекрови. «Какая красивая женщина», «А теперь понятно, почему Александр в вас влюбился! Вы похожи на его маму», «Какие приятные лица», «Это чудесно», «Сережа такой красивый», — стали писать подписчики.

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