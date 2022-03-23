«Ах, как хороша»: постройневшая Нюша в мини-платье и ультрамодных босоножках сразила поклонников

Певица впервые за долгое время вышла в свет с мужем Игорем Сивовым в Дубае. Ее монохромный образ покорил публику.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит радовать поклонников яркими выступлениями. В ее копилке — большое количество хитов. Но за последние годы она поменяла приоритеты.

Теперь артистка большую часть времени уделяет семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. А всего три месяца назад у пары родился сын, чье имя они скрывают.

В феврале Нюша приехала в Москву, но потом снова улетела. Она призналась, что теперь будет жить в Дубае, так как там удобнее работать ее мужу. При этом певица заверила, что будет часто бывать в Москве. В жаркой стране она постоянно видится с друзьями.

А вот 22 марта артистка вышла в свет с Сивовым. Они отправились на светскую вечеринку. Для такого случая звезда облачилась в мини-платье с драпировкой и рюшами апельсинового цвета. Лук дополнили босоножки на тонких тесемках, которые в тренде второй сезон.

Так как Нюша только недавно стала мамой во второй раз, многие удивились тому, как она похудела. Однако певица выбрала наряд, который за счет складок может скрыть изъяны фигуры, включая животик. Платье с эффектом стройности также подчеркнуло ее достоинства.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Артистка получила сотник комплиментов. «В любом образе красивая», «Как мне нравится платье», «Ваши босоножки на фото прям как ласты получились», «Очень похудели», «Как вы вернулись в форму? Только же были с животом», «Поразительное преображение», «Ах, как хороша», «Туфли шикарные», «Вам идет этот цвет», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!