Совсем домашняя: Нюша в куртке-рубашке кремового цвета с мужем и дочкой вышла в свет в Дубае

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. Певица может похвастаться большим количеством хитов. Но вот уже почти год она не выступала на сцене. Артистка теперь ставит на первое место семью.

Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. Она не скрывает, что мечтает о большой семье. В конце прошлого года у нее родился сын, имя которого хранится в тайне.

Еще недавно Нюша отдыхала в Дубае, а потом вернулась в Москву. Однако многие удивились, когда певица с семьей снова покинула Россию она предпочитает находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам, артистки, ее мужу удобнее работать за границей. 22 марта пара встретилась с друзьями. Нюша была без макияж. Она облачилась в куртку-рубашку из денима кремового цвета.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Нюша выглядит более моложе без косметики. Другие оценили, что Симба спокойной сидит за столом и не мешает взрослым.

«Какие вы классные» «Вот это семья», «А где сынок?», «Так странно осознавать, что вы далеко», «Симба такая хорошая, сидит тихо», «Это прекрасно», «Я бы Нюшу не узнала без всех этих страз», «Просто слов нет, такие крутые» — прокомментировали пост подписчики.

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