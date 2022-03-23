«Погода шикарная»: 36-летняя Бузова без макияжа и в косухе оверсайз предстала на прогулке

Телеведущая поделилась снимками, на которых предстала в кэжуал образе. Она предпочла не краситься.

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она покинула шоу «Дом-2», но снимается в новых проектах. Ее можно увидеть как в кулинарных передачах, так и в развлекательных шоу. Не так давно целый месяц она провела в Африке на съемках.

Обычно телеведущая старается выглядеть неотразимо. Но она поправилась и скрывать изъяны фигуры ей не всегда удается. А недавно звезда также вернулась в Москву и стала делится видео без фильтров.

22 марта у Ольги выдался свободный день. С самого утра она встретилась со своим отцом Игорем Дмитриевичем. Они устроили прогулку по городу. Артистка предстала в черных прямых брюках, футболке и косухе оверсайз.

Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Бузова весь день провела на ногах. Однако она была рада встрече со своим папой, так как им не часто удается пересекаться.

«Похожи с па?? Сегодня такая погода была шикарная в Москве! Весна», — заявила звезда.

А вот вечером Ольга позировала в лифте. Она решила оставить в тайне место, куда направилась. Артистке удалось заинтриговать поклонников. Возможно она приехала в свою квартиру, которую купила за 120 миллионов рублей. Телеведущая уже три года там делает ремонт и мечтает поселиться в свое гнездышко.

Напомним, что косухи оверсайз в тренде не первый сезон. Недавно Клава Кока и Ксения Бородина отметились в таких куртках.

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