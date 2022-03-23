«Безупречный вкус»: Кейт Миддлтон в брюках цвета хаки и сливочной рубашке отправилась в джунгли

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская продолжают свой тур по Центральной Америке. Они увидели дикую природу в Белизе.

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Они всегда находятся в центре внимания. Теперь королева Елизавета II редко появляется на публике. Свои обязанности она переложила на сына принца Чарльза.

А вот внук принц Уильям на днях с женой отправился в тур по Центральной Америке. Герцогиня Кембридсжкая уже во время посещения Белиза продемонстрировала как костюм ультрамаринового цвета, так и роскошное вечернее платье.

больше по теме Словно Барби: Миддлтон в мерцающем платье в пол за 345 тысяч рублей пришла на светский раут Принц Уильям и герцогиня Кембриджская появились на официальном мероприятии в честь платинового юбилея королевы в округе Кайо.

22 марта супруги отправились в джунгли. Отметим, что они проведут неделю с официальными визитами в честь юбилея правления королевы. В свое время именно такой маршрут был первой поездкой Елизаветы II в роли королевы.

Герцог и герцогиня Кембриджские на третий день своего карибского королевского тура увидели дикую природу. Миддлтон предстала в брюках скинни цвета хаки, белой майке и плотной рубашке сливочного цвета. Это редкий случай, когда жена принца Уильяма предстала в наряде в стиле кэжуал.

Супругов научили, как ловить обезьян и индеек в джунглях, как искать убежище и добывать огонь, воду и огонь. Для Миддлтон был специальный мастер-класс, на котором она научилась кипятить воду с помощью пластиковой бутылки и использовать бамбук в качестве скороварки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Миддлтон. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Алина Берри.

«Кейт Миддлтон не изменяет своему классическому сдержанному стилю и во время тура по Центральной Америке. Для посещения национального парка она выбрала брюки карго модные в этом сезоне с небольшими накладными карманами и рубашку на несколько тонов светлее, освежив все белым топом. И снова характерная для Кейт — однотонная одежда, классический крой и минимализм в аксессуарах. Герцогиня Кембриджская показывает свой безупречный вкус и доказывает нам, что мода может и должна быть стильной. А стиль „сафари“ ввел в высокую моду стиль Ив Сен Лоран еще в 70-е годы, который остается актуальным и посей день. И, кстати, очень активно штурмует подиумы этой весной!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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