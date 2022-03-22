Словно Барби: Миддлтон в мерцающем платье в пол за 345 тысяч рублей пришла на светский раут

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская появились на официальном мероприятии в честь платинового юбилея королевы в округе Кайо.

Кейт Миддлтон является супругой принца Уильяма. Она уже давно стала частью британской королевской семьи. У пары множество обязанностей как у монарших особ. При этом они растят троих наследников.

Жители Великобритании следят за тем, в чем герцогиня Кембриджская выходит в свет. Она давно стала для многих иконой стиля. При этом жена принца не скрывает, что во дворце у нее есть стилисты.

На днях супруги отправились в тур по Центральной Америке. Первым местом посещения членов королевской семьи стал Белиз. Там они находятся уже три дня. Примечательно, что пара успела посетить несколько мероприятий и даже потанцевать с местными жителями.

Миддлтон до недавнего времени отдавала предпочтение нарядам в синем цвете, под цвет флага. А вот накануне вечером для светского мероприятия она неожиданно выбрала наряд в малиновом оттенке.

Кэтрин появилась на публике в сверкающем вечернем платье в пол британского бренда The Vampire’s Wife, стоимость которого — 2500 фунтов стерлингов, а это около 345 тысяч рублей. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Поклонники заметили, что герцогиня Кембриджская постройнела.

Герцогиня на Карибах откровенно заговорила о том, что сильно волнует ее в эти дни. Супруги отправились на вечерний прием, который прошел среди атмосферных руин построек майя недалеко от города Сан-Игнасио в округе Кайо. Они смогли еще глубже окунуться в местную культуру.

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