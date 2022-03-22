Под цвет флага: Кейт Миддлтон в кружевном платье с баской и лодочках сошла с трапа в Белизе

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская отправились в тур по Центральной Америке. Он приурочен к платиновому юбилею Елизаветы II.

Кейт Миддлтон уже много лет является главной опорой принца Уильяма. Супруги зачастую вместе появляются на мероприятиях. Они растят троих детей: принца Джорда, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Многие британцы любят герцогиню Кембриджскую за ее безупречные манеры и утонченный стиль. Во дворце у нее есть свои стилисты, но она славится своими образами с изюминкой, которые продумывает до мелочей.

На днях принц Уильям с женой отправился в тур по Центральной Америке, который приурочен к платиновому юбилею Елизаветы II. Сначала они едва не отказались от посещения Белиза, но в итоге прилетели туда. С трапа самолета Миддлтон сошла в кружевном платье с баской цвета ультрамарина. Этот оттенок синего считаю королевским, так как его много лет носят монаршие особы.

Тем более, что это наряд одного из любимых британских брендов герцогини Jenny Packham. Он был в цвете флага Белиза., как и бархатные лодочки. Принц Уильям был рядом с возлюбленной. Их встретили с теплотой.

Позже Кэтрин переоделась в воздушное платье. Они посетили фестиваль, который прошел на какао ферме. Там Миддлтон смогла увидеть, как готовят шоколад и даже потанцевать с местными жителями. Впереди у пары поездка на Ямайку и Багамы.

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