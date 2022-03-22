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Под цвет флага: Кейт Миддлтон в кружевном платье с баской и лодочках сошла с трапа в Белизе

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская отправились в тур по Центральной Америке. Он приурочен к платиновому юбилею Елизаветы II.

Под цвет флага: Кейт Миддлтон в кружевном платье с баской и лодочках сошла с трапа в Белизе
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон уже много лет является главной опорой принца Уильяма. Супруги зачастую вместе появляются на мероприятиях. Они растят троих детей: принца Джорда, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Многие британцы любят герцогиню Кембриджскую за ее безупречные манеры и утонченный стиль. Во дворце у нее есть свои стилисты, но она славится своими образами с изюминкой, которые продумывает до мелочей.

На днях принц Уильям с женой отправился в тур по Центральной Америке, который приурочен к платиновому юбилею Елизаветы II. Сначала они едва не отказались от посещения Белиза, но в итоге прилетели туда. С трапа самолета Миддлтон сошла в кружевном платье с баской цвета ультрамарина. Этот оттенок синего считаю королевским, так как его много лет носят монаршие особы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Тем более, что это наряд одного из любимых британских брендов герцогини Jenny Packham. Он был в цвете флага Белиза., как и бархатные лодочки. Принц Уильям был рядом с возлюбленной. Их встретили с теплотой.

Позже Кэтрин переоделась в воздушное платье. Они посетили фестиваль, который прошел на какао ферме. Там Миддлтон смогла увидеть, как готовят шоколад и даже потанцевать с местными жителями. Впереди у пары поездка на Ямайку и Багамы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

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