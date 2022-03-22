«Самая чистая любовь»: дочка певицы Валерии запечатлелась с маленькой племянницей

Анна Шульгина является популярной исполнительницей. Она пошла по стопам своей мамы певицы Валерии. Но девушка взяла псевдоним Шена. Многие поклонники отмечают, что она очень похожа на свою родительницу.

Пока молодая артистки всю свою энергию отдает карьере. А вот ее братья уже построить личную жизнь. Младший сын Валерии Арсений Шульгин не только женился на избраннице Лиане, но и подарил звезде внуку Селин.

Обычно именно Валерия навещает кроху. Она любит проводить с ней время. Но также и Анна души не чает в своей племяннице. На этот раз она поделилась трогательным селфи с крохой. Девочка широко улыбалась. Это сделало и саму Шульгину счастливой. Она также опубликовала кадры с дня рождения малышки, который состоялся в январе.

«Самая чистая любовь», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шена. Многие осыпали ее комплиментами. Также подписчики были рады, что у Валерии такая дружная семья.

«Мне кажется Селин больше похожа на тебя, чем на меня», — призналась невестка певицы. «Прекрасные девочки», «Очень похожи!», «Копия тети Шены», «Два одинаковых носика», «Она папина дочка», «До чего хороши», «Улыбчивые блондинки», «Вот это гости», «Улыбки одинаковые», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!