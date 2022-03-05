«Перед вылетом»: Валерия в черном костюме пообщалась с маленькой внучкой в аэропорту

Певица решила уехать из Москвы. При этом она пообщалась с Селин по видеосвязи.

Валерия уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться не только большим количеством хитов, но и своим моложавым видом. В 53 года артистка следит за фигурой и регулярно появляется на публике в женственных образах.

Она не боится экспериментировать со стилем. Примечательно, что певица уже стала бабушкой. У нее подрастает внучка Селин. Малышку растит ее сын Арсений Шульгин и невестка Лиана.

В последнее время Валерия много снимается и дает концерты. А вот свободное время она старается проводить с родными. Также регулярно артистка навещает внучку. Но 5 марта она собралась в поездку. Иосиф Пригожин заснял, как жена в черном костюме сидит в аэропорту и общается по видеосвязи. Она наблюдала за тем, как Селин обедает.

«Какой был сырок вкусный», — заметила звезда. «Коротко — перед вылетом», — отметил Пригожин. «Летим в Петербург», — добавил он.

Поклонники отметили, что Валерия очень хорошая бабушка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая элегантная бабушка», «Так приятно видеть бабушку с внучкой», «Мило очень», «Вы прям всегда с крохой на связи», «Это лучший контент», «Какие две красотки», «Валерия всегда такая элегантная», «Ну просто милота дня», «Какая у вас красивая внучка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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