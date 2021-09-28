Дочка Валерии в кожаном костюме цвета ванили с жакетом на запах предстала на публике

Валерия уже длительное время счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Общих детей у пары нет, каждый тепло относится к наследникам своей второй половинки от прошлых отношений. Так, певица в последнее время часто видится с младшим сыном Арсением, который не только женился, но и подарил маме внучку Селин.

Также Валерия старается не пропускать праздников своей дочки Анны Шульгиной. Девушка пошла по стопам мамы и уже длительное время строит карьеру певицы. Она выступает под псевдонимом SHENA? и уже выпустила несколько песен. Поклонники отмечают, что она очень похожа на маму в молодости.

Накануне молодая артистка выступила на публике. На сцене она появилась в кожаном костюме цвета ванили с жакетом на запах и брюками клеш. Туфли на шпильке в тон дополнили ее лук.

Подписчики восхитились тем, как она выглядит. «Очень приятная и талантливая девушка. Душа», «Кайфовый костюм и ты в нем прелестна», «На маму очень сильно похожа вот с такой прической!», «Ой, какой костюм», «У вас такие крутые наряды», «Цвет безумно идет», «Смотритесь очень стильно», «Красотка, очень грациозная», «Вы покорили эту сцену», — прокомментировали пост фанаты.

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