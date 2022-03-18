«Держись, Лиана!»: невестка Валерии пожаловалась на мужа

Шульгина собралась худеть. Однако возлюбленный не поддерживает ее.

Жена младшего сына певицы Валерии — Лиана Шульгина — обиделась на мужа. Причиной стало сладкое, которое неожиданно купил Арсений Шульгин.

Лиана решила сесть на диету и скинуть несколько килограммов. Но в тот же день ее муж купил в дом очень много еды, которую теперь нельзя Шульгиной.

«Была в зале полтора часа. Пришла домой, поела и к 23:00 естественно проголодалась. Сижу ем яблоко. Сеня в этот момент заказал вот это вот все. Хотя он вообще не ест сладкое. На вопрос «зачем?» ответил: «Чтобы было». Сидит ест чипсы. Вот скажите, он издевается или издевается?!» — обратилась к своим подписчикам в «Телеграме» Лиана.

«Держитесь, Лиана! А может муж не хочет просто прощаться с вашими двумя килограммами?» — предположила одна из поклонниц Шульгиной.

К слову, Лиана сдержала слово и не стала лакомиться «запрещенкой».

«Как хорошо, что не наелась вчера всякой ерунды на ночь. Утром сказала себе «спасибо, ты молодец!». Сегодня на весах 46.0, заметно ушла вода из организма. Чувствую себя отлично», — заявила Лиана.

Напомним, ранее Лиана Шульгина поделилась новым рецептом сытного ужина. Жена младшего сына Валерии приготовила картофель с индейкой.

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