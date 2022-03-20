Русских видно сразу: Лопырева в силуэтном платье повеселилась с друзьями в мексиканском ресторане

Победительница конкурсов красоты провела вечер с друзьями. Она поделилась кадрами с отдыха.

Виктория Лопырева является популярной персоной. Она в свое время победила в конкурсе «Мисс Россия». Виктория часто посещает кинофестивали и премии. Она также любит бывать на спортивных соревнованиях.

В свои 38 лет блондинка обладает стройной фигурой. Она любит носить вечерние платья и костюмы с юбками. Звезда регулярно ловит на себе восхищенные взгляды публики.

Лопырева живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. Также там она часто выходит в свет. Накануне блондинка повеселилась в компании друзей. Они отправились в фешенебельный мексиканский ресторан.

Виктория облачилась в лаконичное черное платье по фигуре и туфли на каблуке. Она подчеркнула достоинства фигуры. Звезда также распустила волосы и сделала вечерний макияж.

Во время ужина Лопырева привлекла внимание не только музыкантов, но и мужчины, облаченного в костюм с маской.

«Подкатывают ко мне», — отметила модель. «Вечер перестал быть томным», — призналась она.

Позже также в ресторане играла живая музыка и начались танцы. За столом модели сидел шейх. Поклонники отметили, что Виктория выделилась из толпы. Она веселилась, не обращая внимание на окружающих. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы очень красивая», «Сколько в вас грации», «А муж не ревнует?», «Шейхи вас окружают», «Красивая», «Платье бесподобно сидит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!