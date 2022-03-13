Весенняя нежность: Лопырева в воздушном платье с рукавами-фонариками устроила обед с друзьями

38-летняя телеведущая в женственном образе весь день провела с друзьями, которые приехали к ней в ОАЭ.

Виктория Лопырева является популярной персоной в России. Она участвовала в конкурсах красоты и завоевала титул «Мисс Россия». После этого Виктория стала телеведущей. Она также часто участвует в фотосессиях и организовывает светские рауты.

Уже несколько лет блондинка живет на две страны. Она приезжает в Россию, а основную часть времени проводит в Дубае, где растит сына Марка Лео.

Регулярно Лопырева появляется на красных дорожках или званых ужинах. Она каждый раз демонстрирует утонченные женственные образы. На этот раз светская львица отправилась на обед с друзьями.

Она предстала на улице в воздушном платье в кукольном стиле с рукавами-фонариками. Наряд нежно-розового цвета на запах подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги. Виктория весь день провела в компании друзей.

«Мы не виделись почти 3 года… пандемия стала проблемой для многих и мы все перестали путешествовать. Наконец-то ребята», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. 38-летняя светская львица получила много комплиментов. «Вика, красотка!», «Хорошо выглядите», «Очаровательное платье», «Вы олицетворение женственности», «Просто слов нет», «Вы прям сама весна», «Платье вам очень идет», — прокомментировали пост подписчики.

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