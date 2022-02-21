Розовая нежность: Лопырева вслед за Водяновой покрасовалась в трикотажном костюме с брюками клеш

Виктория Лопырева недавно призналась, что живет на две страны. Она часто приезжает в Москву, но большую часть времени проводит в Дубае.

Именно там не так давно победительница конкурса «Мисс Россия» отпраздновала день рождения сына Марка Лео. Блондинка также увиделась с мужем Игорем Булатовым. Примечательно, что она привыкла появляться на публике в утонченных платьях.

А вот 21 февраля Лопырева похвасталась своим новым нарядом. 38-летняя модель отметилась в трикотажном костюме нежно-розового цвета. Наряд с брюками клеш визуально вытянул силуэт.

Она также взяла с собой палантин в тон. Модель распустила волосы. Виктория дополнила лук кроссовками белого цвета. Она запечатлелась в своем уютном наряде, скрыв изъяны фигуры. К слову, трикотажные костюмы стали актуальны. Наталья Водянова, Юлия Барановская и другие звезды их носят.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие отметили, что ей к лицу нежный пастельный цвет. «Как это красиво», «Ну просто леди», «Куколка», «Нравится ваш выбор!», «Нежно и красиво», «Малышка, это так нежно», «Вика, ты прекрасна, столько красоты в тебе», «А тебе очень кстати идет, круто», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале