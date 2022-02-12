«Уже может пойти в школу»: Виктория Лопырева задумалась об образовании сына

Модель Виктория Лопырева опубликовала фото трехлетнего сына Марка-Лионеля Булатова. Примечательно что в комментариях под фото знаменитость порассуждала об образовании наследника.

Сын Виктории позировал в маске тигренка. А родительница задумалась, когда и в какую школу пойдет ее малыш.

«Школы в Дубае. Как выбрать? Какие критерии? Я все чаще стала задавать эти вопросы, так как сыну исполнилось три, а это значит, что он уже может пойти в школу», – заявила Виктория.

«В моем детстве такого вопроса не стояло: моя школа 80 была прямо напротив дома и выбор был очевиден. Кто-то считает, что не имеет смысла перегружать детей раньше времени, кто-то – наоборот, отдает туда, где их грузят по полной программе… Одних радует полная компьютеризация, а я все еще переживаю, что человек должен уметь писать ручкой и складывать в уме без калькулятора, но, возможно, эти навыки не пригодятся нашим детям, которые будут жить в метавселенной…», – отметила Лопырева.

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