Само совершенство: 44-летняя Федорова в леопардовом комбинезоне сразила безупречной фигурой

Бывшая обладательница «Мисс Вселенная» даже 20 лет спустя может похвастаться точеной талией.

Оксана Федорова является телеведущей и известной артисткой. Не раз она пела на сцене и даже участвовала в шоу «Маска». 20 лет назад Оксана получила титул «Мисс Вселенная», но с короной ходила недолго.

Однако поклонники продолжают восхищаться ее красотой. Примечательно, что она уже успела стать женой офицера ФСБ Андрея Бородина и родить двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету.

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Обычно Федорова редко делится снимками, на которых позирует в купальнике. Для выходов в свет она выбирает изысканные платья или элегантные брючные костюмы.

На этот раз светская львица решила удивить поклонников. Она запечатлелась в спортзале. Оксана была в комбинезоне по фигуре розового цвета с леопардовым принтом. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела.

Ей удалось восхитить даже друзей. «Красота!» — отметила жена Дмитрия Диброва Полина. Поклонники были сражены тем, как выглядит в 44 года.

«Оксана, вы самая красивая женщина», «Вот это пантера», «Как вы круто выглядите», «Прям в отличной форме», «Обескуражили», «Наряд бомба», «Костюм прям топовый», «Вот это форы!», «А муж такой комбез одобрил?», «У вас просто осиная талия», «Фигура — мечта», — прокомментировали пост подписчики.

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