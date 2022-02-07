Леди в черном: Федорова в платье-рыбке с прозрачными рукавами появилась в Большом театре

Оксана Федорова является известной телеведущей, а также бизнеследи. Больше 10 лет назад она стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С короной брюнетка ходила не долго, но до сих пор многие восхищаются тем, как выглядит звезда.

Она стала женой офицера ФСБ Андрея Бородина и родила двоих детей. При этом Оксана часто выходит в свет, организует балы и другие светские мероприятия.

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Обычно Федорова часто хвастается своими образами. В 44 года она может похвастаться стройной фигурой, поэтому носит как костюмы, так и платья. Телеведущая накануне появилась на публике. Она вышла на сцену в Большом театре.

Ей доверили роль ведущей в финале конкурса вокалистов Competizione dell’Opera. Для такого случая она облачилась в черное платье-рыбку с прозрачными ниспадающими рукавами. Объемные локоны и макияж дополнили образ.

Оксана грациозно двигалась, так как наряд подчеркнул все ее достоинства. К слову, она тоже умеет петь и часто участвует в праздничных концертах.

«Лауреатом I премии стал Генмин Гвон (Южная Корея, баритон). Лауреатом II премии стала Александра Шмид (Польша, сопрано). Лауреатом III премии стала Ольга Маслова (Россия, сопрано).

Для меня была огромная честь и радость быть ведущей такого события на Новой сцене Большого театра!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова. Ей написали много комплиментов. «На восточных красавиц похожа», «Роскошное платье у вас, невероятно красиво выглядите», «Lady in black», «Шикарно выглядите», «Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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