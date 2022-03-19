Скрыла свои изъяны: Бузова предстала в кюлотах и поясе-баске с эффектом стройности на съемках

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она уже много лет работает на телевидении. Если раньше артистка была ведущей «Дома-2», но в прошлом году она покинула проект.

После этого Ольга стала сниматься в новых передачах и шоу. Порой ей даж не хватает времени на личную жизнь. После расставания с Давой она так и не встретила нового возлюбленного. Однако звезда на днях сменила прическу и назвала ее завлекалочкой для мужчин.

19 марта Бузова с утра уехала на съемки. Она поправилась за последние месяцы. Телеведущая не скрывает, что у нее появился животик. Однако она умело маскирует изменения в фигуре.

Примечательно, что часто артистка носит платья свободного кроя. А вот на этот раз во время съемок Ольга покрасовалась в брюках кюлотах и поясе-баске, который скрыл ее живот и визуально сделал ее стройнее. Образ дополнили туфли-лодочки.

«Такой у меня образ на вторую программу. Называется спорт-шик», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что ей идет такой стиль. «Ну тут такая куколка», «И куда ты дела живот? Это шикарно», «Оля, наряд прелестный», «Очень утонченно», «Мне нравятся свои брючки», «Очень красивая», «Да, тебе идет», «Ну тут даже не видно, что поправилась», «Магия правильных брюк», «Пояс добавил изюминку», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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