Прокатилась на машине по центру: Кристина Орбакайте вернулась в Москву

Певица впервые за долгое время предстала на публике.

Кристина Орбакайте уже много строит карьеру в шоу-бизнесе. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была в центре внимания. Теперь блондинка стала певицей и актрисой. В прошлом году она отпраздновала свое 50-летие.

Артистка снимается в фильмах, играет в театре и дает концерты. В феврале она вернулась в Россию после отпуска, который провела с мужем Михаилом Земцовым в США и Колумбии.

Но несколько недель назад Орбакайте перестала делится новыми фото и видео. Она не выходила на связь с поклонниками. А так как Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль, появились слухи, что и старшая дочка Примадонны покинула родину.

Не исключено, что артистка провела несколько недель с дочкой Клавдией, которая учится в Нью-Йорке. Но 19 марта Кристина отметилась в Москве.

Певица покрасовалась в машине на фоне российских пейзажей. Она была в черной блузке в крапинку, с прической и макияжем. Орбакайте заявила, что уже хочет наступления не только календарной весны. Артистка поделилась кадрами, которые были сделаны в центре города. Она прокатилась на автомобиле по ночному городу.

Поклонники были рады возвращению Кристины. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Вернулись, мы знали», «Как рады вас видеть», «Как вы похожи на маму! Прям ее улыбка», «А где муж и детки?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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