Тогда бы точно прокляли навсегда: почему Пугачева уехала в Израиль, а не к Орбакайте в США

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с мужем юмористом Максимом Галкиным и детьми улетела в израильскую Кесарию, но обещала в будущем вернуться, правда, забыв сообщить, когда именно.
Известно, что через несколько дней после начала спецоперации России в Донбассе Аллу Пугачеву заметили в одном из аэропортов Москвы. Куда улетела Примадонна, на тот момент еще не было известно.
Между тем Примадонна вполне могла, если бы подсуетилась, отправиться к старшей дочери в Америку. Воздушное сообщение между США и Россией было прервано только 3 марта. Однако Алла Пугачева не пошла на такой опрометчивый шаг. Если бы пресса пронюхала, что Примадонна в Америке, то ее бы точно прокляли навсегда на родине.
Кроме того, вернуться в Россию из Израиля никаких трудов не составляет, а вот из США сегодня выбраться на родную землю — целое приключение.
Напомним, что Алла Пугачева с семьей сейчас в Кесарии. Она уже говорила, что ни о какой эмиграции речи не идет.
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