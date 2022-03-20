Белоснежный монохром: Валерия в платье с юбкой-колоколом и шляпке предстала в шоу «Маска»

Валерия является популярной исполнительницей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что в 53 года певица может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что любит проводить время в спортзале.
Артистка не боится экспериментов, поэтому носит даже молодежные образы. А для шоу «Маска» она готова облачаться в яркие образы. На этот раз звезда выбрала монохромный лук.
На днях состоялись съемки нового выпуска популярного шоу. Валерия является постоянным членом жюри. Она решила облачаться в мини-платье с юбкой-колоком и острыми плечами.
Наряд в белом цвете также дополняла шляпка на французский манер. Артистка подчеркнула свою тонкую талию и сделала акцент на стройные ноги. Филипп Киркорова был в неоновом костюме. А вот Регина Тодоренко впервые подчеркнула округлившийся живот, надев нюдовое платье с рюшами.
Поклонники осыпали комплиментами Валерию. Однако многие признались, что давно ждали, когда Регина покажет животик. Ее уже несколько месяцев подозревают в беременности.
«Прекрасный образ!», «Вау, какая вы здесь красотка!», «Ух, Регина беременная», «Валерия и Регина — вносят утонченность и нежность в это шоу», «Как вам идет это платья», «Вы очень стройная», «Безумно красивая», «Платье роскошное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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