Белоснежный монохром: Валерия в платье с юбкой-колоколом и шляпке предстала в шоу «Маска»

53-летняя певица выбрала элегантный наряд для съемок. Но ей не удалось затмить Регину Тодоренко, которая уже не скрывает беременность.

Валерия является популярной исполнительницей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что в 53 года певица может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что любит проводить время в спортзале.

Артистка не боится экспериментов, поэтому носит даже молодежные образы. А для шоу «Маска» она готова облачаться в яркие образы. На этот раз звезда выбрала монохромный лук.

На днях состоялись съемки нового выпуска популярного шоу. Валерия является постоянным членом жюри. Она решила облачаться в мини-платье с юбкой-колоком и острыми плечами.

Наряд в белом цвете также дополняла шляпка на французский манер. Артистка подчеркнула свою тонкую талию и сделала акцент на стройные ноги. Филипп Киркорова был в неоновом костюме. А вот Регина Тодоренко впервые подчеркнула округлившийся живот, надев нюдовое платье с рюшами.

Поклонники осыпали комплиментами Валерию. Однако многие признались, что давно ждали, когда Регина покажет животик. Ее уже несколько месяцев подозревают в беременности.

«Прекрасный образ!», «Вау, какая вы здесь красотка!», «Ух, Регина беременная», «Валерия и Регина — вносят утонченность и нежность в это шоу», «Как вам идет это платья», «Вы очень стройная», «Безумно красивая», «Платье роскошное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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