Сплошное очарование: Валерия в платье миди на пуговицах в оттенке Барби отметилась на съемках

Валерия уже около 30 лет выступает на сцене. Она успела не только выпустить множество хитов, но и стать одной из самых известных певец в стране. В этом году у ее младшего сына Арсения Шульгина родилась дочка Селин. Артистка стала бабушкой, но первое время ей было сложно привыкнуть к новому статусу. Даже Иосиф Пригожин отмечал, что его жена выглядит слишком молодо, чтобы ее называли бабушкой.

Стоит отметить, что Валерия уделяет много внимания фигуре. Она регулярно занимается спортом. Не удивительно, что она с легкостью экспериментирует с имиджем и позволяет себе носить мини-юбки и короткие платья. Недавно она стала сниматься в новом проекте «Добрый день с Валерией». Для эфира жена Иосифа облачается в элегантные и яркие наряды. Накануне она отметилась в наряде лимонного цвета и на шпильках.

Теперь певица предстала в платье миди на пуговицах модного оттенка Барби. Наряд подчеркнул ее стройный стан. При этом артистка спела в живую песню «А у нас во дворе».

«Вот так и развлекаемся в коротких паузах во время съемочного процесса», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя Валерия. Многие одарили ее комплиментами. «Такая худенькая и хорошенькая», «Как всегда, сплошное очарование», «Образ шик! Вы, Валерия, сама изящность», «Валерия, цвет вам к лицу. Такая женственная и нежная», «Цвет платья шикарный», «Эта женщина не стареет», — прокомментировали пост подписчики.

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