Одно лицо: Тодоренко в белом платье макси с рукавами-фонариками запечатлелась с мамой

Телеведущая призналась, что находится вдалеке от родителей. Но она поделилась архивным фото.

Регина Тодоренко в свое время вела шоу «Орел и решка». Также ей довелось участвовать в украинской «Фабрике звезд». Теперь она известная телеведущая и член жюри в шоу «Маска». Регина могла построить и личную жизнь.

Она счастлива в браке с Владом Топаловым и воспитывает с ним сына Михаила. Однако в последнее время ходят слухи, что звезда готовится снова стать мамой. Она носит наряды, которые едва скрывают изменения в фигуре.

Но в марте Регина часто вспоминает о родителях. Она родилась в Одессе. Именно там и живут: ее мама Ирина Юрьевна программист и папа Петр — экономист и музыкант-самоучка.

Родители звезд решили покинуть свой дом, поэтому телеведущая не смогла передать маме букет цветов на 8 Марта. Однако Тодоренко поделилась архивным фото, на котором в белом платье макси с рукавами-фонариками позировала с ней.

«Мои женщины! Мои сильные! Мои красивые, умные, трогательные! От всего сердца поздравляю с 8м марта. Мы все — очень разные, но нас всегда объединяла, объединяет и будет объединять сила, любовь и вера в лучшее! Каждая женщина на Земле имеет право на счастье! С Международным женским днем нас всех!» — написала телеведущая.

Регина также поделилась кадрами с родителями. Они путешествуют и находятся с дочкой на связи. Артистке было жаль, что они находятся далеко. А вот поклонники удивились тому, как звезда похожа на маму.

«Каждый год в день 8-го марта я оформляю доставку цветов для моей мамы — 101 белую розу. Обстоятельства не позволяют это сделать», — рассказала Тодоренко.

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