Офисный стиль с изюминкой: Кудрявцева в алом жакете и брюках-дудочках отметилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Телеведущая старается хорошо выглядеть.

В прошлом году ей исполнилось 50 лет. Обычно она появляется на публике в элегантных нарядах. Блондинка не скрывает, что на работе для нее образы подбирают стилисты. В обычной жизни звезда щеголяет в ярких и комфортных луках.

больше по теме Вся в маму: Лера Кудрявцева засняла дочку в пуховике цвета фуксии с принтом и меховых уггах Телеведущая тоже выбрала яркий образ.

Недавно Кудрявцева сводила трехлетнюю дочку в Театр Куклачева. А вот 17 марта она провела время на работе. Телеведущая покрасовалась в новом образе. На этот раз она облачилась в алый двубортный жакет и черные брюки-дудочки.

Наряд подчеркнул ее изящную фигуру. Рубашка с воротничком завершала деловой аутфит. Лера решила не комментировать ничего, а просто показала, как ее готовят к съемке.

Поклонники восхитились офисным стилем ее образа. Многие признались, что следят за тем, что она носит, чтобы быть в тренде. «Какая хорошенькая», «Ну просто блондинка на миллион», «Какое удачное сочетание», «Ой, теперь хочу алый жакет», «Как вы круто выглядите», «И не скажешь, что 50 лет», «Лера, вы украшение канала», «Какая вы стройная! Тростинка», — прокомментировали пост подписчики.

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