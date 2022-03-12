Стильная семья: Кудрявцева в стеганом пуховике цвета сочной травы вместе с Макаровым сводила дочку в театр

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. На неделе у нее бывает совсем нет времени на отдых. С утра и до вечера блондинка снимается в передачах. Но дома ее всегда ждут родные.

В одном из интервью она призналась, что у нее страсть с Игорем Макаровым постепенно угасла, но они продолжают быть одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.

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12 марта Лера решила посвятить выходной семье. Обычно она редко выходит в свет, так как предпочитает проводить время дома. Но на этот раз телеведущая сводила дочку Марию в Театр Куклачева.

Она была с молодым мужем. Крохотную дочку пара нарядила в алую юбку в горох и сливочный кардиган. Малышка не только насладилась постановкой с кошками, но и смогла попробовать на себе аквагрим.

После насыщенного вечера у театра пара запечатлелась с наследницей. Малышка была в розовом пуховике с притом. А вот Кудрявцева не побоялась надеть стеганый пуховик-кокон цвета сочной травы и мохнатые угги оттенка фуксии. Образ дополнили камуфляжные брюки. А вот Макаров оделся в спортивном стиле — наряд с пуховой жилеткой.

Поклонники остались в восторге от того, как выглядит Лера. Многие с трудом поверили, что ей 50 лет. Также комплименты получила дочка пары. «Ну просто бесподобная семья», «Какие яркие и красивые», «Как мне нравится ваша пара», «Вот это красота», «Лера опять словно сбежала из 2000-х! Вечно 18 лет», — стали писать подписчики.

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