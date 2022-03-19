«Свекровь уже оценила?»: невестка Орбакайте в бикини блеснула фигурой в открытом бассейне в Сочи

Никита Пресняков в прошлом году отметил 30-летие. Он пошел по стопам мамы Кристины Орбакайте. Однако Никите нравится рок, поэтому он создал свою группы. Также он играет в мюзикле в театре.

Внук Аллы Пугачевой счастлив в браке с Аленой Красновой. Пара вместе уже около пяти лет. Они много времени отдают работе, но свободное время зачастую посвящают вечеринкам и путешествиям.

На днях Никита привез жену в Сочи. Они вместе с друзьями отдыхают на горнолыжном курорте. После катания на сноубордах супруги решили отдохнуть в бане. Алена поделилась пикантными кадрами.

Она искупалась в открытом бассейн с красивым видом. Невестка Орбакайте предстала в черном купальнике с лифчиком-шторкой. Она засветила прелести точеной фигуры. При этом модель была без макияжа.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие были сражены тем, как выглядит жена Преснякова. «Какая вы красивая», «Свекровь уже оценила?», «Что за ангел?», «Ну прям прелесть», «Купальник безумно стильный», «Какая у вас фигурка», «Как повезло Никите», «Вы прям голливудская дива», «Как красиво! Вот это отдых», «Хорошенькая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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