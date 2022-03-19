Развлекаются в Сочи: внук Аллы Пугачевой со своей женой запечатлелся в горах

Алла Пугачева и Максим Галкин отправились в Израиль вместе с детьми. Примадонна заверила, что просто отправилась отдыхать. Она посмеялась над слухами про эмиграцию. Но уже несколько недель не выходит на связь и Кристина Орбакайте.

Поклонники подозревают, что она уехала в США, где учится дочка Клавдия. А вот на днях уехал из Москвы и Никита Пресняков. Он вместе с женой Аленой Красновой отправился в Сочи.

По словам внука Пугачевой, он давно планировал эту поездку и буквально мечтал покататься на сноуборде с друзьями. В первый же день молодая пара устроила застолье на Красной Поляне.

А вот потом они добрались до гор, где стали кататься на лыжах и сноубордах. Никита похвастался, что и жену поставил на доску. Алена предстала в черном пуховом костюме, а ее муж был в костюме в клетку.

Пара насладилась красочными видами, а вот вечер они завершили в бане. Поклонники восхитились молодой семьей. Многие поразились тому, как Пресняков гармонично смотрится с женой.

«До чего красивые», «Идеальная пара», «Как классно катаетесь», «Это феерично», «Виды просто завораживают», «Как завидую, что вы можете так часто путешествовать», «Вот и в России можно отдохнуть», «Какие счастливые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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