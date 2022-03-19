Побрезгует рублями? Вряд ли: куда подастся Барских, когда закончится спецоперация

Макс Барских прославился в России своими незамысловатыми песнями вроде «Туманов», теперь певец приобретает совершенно иную славу. Проклиная россиян направо и налево в социальных сетях, он вновь заставил говорить о себе. Но куда подастся артист, когда закончится спецоперация?

На эту тему рассудил продюсер Кирилл Чибисов на сайте КП. Эксперт уверен, что при всей «нелюбви» к русскому, Макс Барских не побрезгует нашими рублями после завершения спецоперации. Однако в Россию он вряд ли уже приедет – побоится Тимати. Напомним, рэпер пригрозил коллеге неким возмездием.

А вот где-то на частных концертах и праздниках для богатых за пределами нашей страны – запросто. «Как приглашали на вечеринки украинских звезд, так и будут приглашать — с утра до вечера. И гонорары их будут еще выше», — уверен Чибисов.

При этом будущие заработки Макса Барских в родной Украине выглядят весьма иллюзорно. У них почти нет корпоративов со звездами, как принято в России. Да и налоги там они платят огромные.

Если же говорить про иностранных слушателей, они потребляют совсем иной продукт, очень отличающийся от творчества Барских.

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