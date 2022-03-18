«Ничего хорошего»: критик Остудин оценил творческие перспективы Барских и других украинцев в России

По его словам, им придется искать для себя «новые площадки».

Музыкальный критик Алексей Остудин оценил будущие творческие перспективы украинских артистов в России. В частности Макса Барских.

«Я оцениваю их состояние как очень плохое. Все плохо, ничего хорошего нет. А как может быть иначе?» Алексей Остудин

Как отметил Остудин, украинские звезды будут вынуждены искать другие пути заработка. К примеру, Макс Барских, который давал концерты в России, будет теперь искать «новые площадки».

А вот украинский исполнитель Monatik, например, давно ушел из России, поэтому ничего по большому счету не потеряет, сообщает МК.ru.

Напомним, что Макс Барских за последнее время несколько раз негативно высказывался в адрес России. При этом он получил достойный отпор от российских исполнителей.

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