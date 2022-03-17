«Налоги в России платил? Нет»: Пригожин обличил Барских, кинувшего российских фанатов на деньги

Иосиф Пригожин в свежем интервью выступил с обличительной речью в адрес украинского певца Макса Барских. А до этого с гневной отповедью на музыканта обрушилась Яна Рудковская, которая заявила, что этот артист «кинул» российских поклонников на деньги. Дело в том, что Макс Барских отказался возвращать своим фанатам собранную за билеты сумму на те концерты, которые не состоялись.

Эти деньги, как заявил певец, он намерен потратить на благотворительность. Правда, у себя на родине. Подобные слова возмутили не только поклонников Макса Барских, но и многих отечественных селебрити.

Ну а Иосиф Пригожин ловко осадил украинского артиста вопросами о заработках и уплаченных им налогов.

«Пел на каком языке? В голове моей туманы, да? Вот у него туманы точно в голове. Второе — зарабатывал деньги где? Налоги в России платил? Нет. В Украине платил? Нет. А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью. Оказывается, они делали нам одолжение. Что нового они создали, они что, внесли невероятную музыкальную ноту, которую мы в жизни не слышали?» — приводит News.ru слова Иосифа Пригожина.

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