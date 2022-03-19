Такое не забывается: Тимати не смолчал после очередного выпада Макса Барских

Рэпер Тимати снова высказался в своих соцсетях в ответ на выпады Макса Барских в адрес России и ее граждан. Украинский музыкант, напомним, накинулся на нашу страну и ее жителей, отказался возвращать деньги поклонникам за концерт, который был запланирован на одной из площадок весной. А также прошелся персонально по артистам, включая Тимати.

Юнусов выдержал паузу, страсти поутихли, и написал у себя в микроблоге, припомнив Барских недалекое будущее и хорошую память оскорбленных.

«Оскорбляя страну, обычных ее людей, имей в виду, что ты их встретишь по всему миру, чуть позже. Они не отдавали приказов и не сидели в кабинетах, но они любят свою родину и вряд ли забудут то, что было в ее отношении сказано. Удачи», — написал музыкант.

Помимо Тимати, Барских дали отпор многие российские селебрити – Иосиф Пригожин, Ольга Бузова, Слава, Яна Рудковская. Они до сих пор недоумевают, как артист мог извергать такие оскорбления, выступая ранее на нашей сцене. По сути, сейчас он плюет в колодец, из которого сытно пил долгие годы.

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