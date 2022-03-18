И локоны до талии: 66-летняя Долина в черном мини-платье с бахромой появилась на публике

Певица для съемок выбрала эффектный образ в одной гамме. Она сразила журналистов.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Многие ее поклонники до сих пор слушают хит «Погода в доме», который ее прославил. Но свой репертуар каждый год певица пополняет.

В 66 лет она записывает дуэты с молодыми исполнителями, участвует в фестивалях и разных шоу. Артистка может похвастаться стройной фигурой. После похудения два года назад она сменила гардероб.

Теперь Долина может дать фору даже более молодым коллегам. Она носит как яркие костюмы, так и короткие платья с пайетками. без каблуков ее редко можно увидеть.

17 марта артистка провела время на съемках. Она вышла к журналистам и ответила на вопросы. Лариса Александровна предстала в черном мини-платье с длинной бахромой на рукавах. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Образ дополняли длинные сережки-висюльки и укладка с высоким хвостом. Накладные локоны спускались до самой талии. макияж с черными тенями завершил ее лук.

«Дива», — отметил один из корреспондентов.

Поклонники тоже были сражены тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая крутая», «Вот это образ», «Прическа очень удачная», «Вам тут словно 25 лет», «Какие красивые ноги», «Ох, вот это царица», «Выглядите сногсшибательно», «Шикарно! Особенно это конный хвост», «Ой, что будет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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