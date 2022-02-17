Эффектная: 66-летняя Долина в мерцающем костюме выступила на публике, подчеркнув стройность

Лариса Долина является известной артисткой. Слава к ней пришла давно, а ее хит «Погода в доме», продолжает быть актуальным. Однако она предпочитает идти в ногу со временем.

Певица даже в 66 лет продолжает работать и записывать новые хиты. Более того, за последние два года она похудела больше чем на 20 килограммов. Звезда сразу сменила гардероб и теперь все чаще демонстрирует броские образы.

Еще недавно Долина отдыхала с семьей. Однако она вернулась в Москву, так как ее ждали студенты. Уже давно певица преподает в вузе. Если она появляется на публике, то только в ярких образах.

16 февраля артистка выступила в клубе Игоря Бутмана, где презентовала новую джазовую программу. Лариса Александровна на сцену вышла в мерцающем костюме с эффектом стройности. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

Певица распустила волосы. Она пела перед публикой, а студенты играли на инструментах и подпевали ей. Поклонники и гости были восхищены тем, как она выглядит. «Вы очень красивая», «Вы такая эффектная»,«Стройная, потрясающая, женственная», «Ох, как вы выглядите», «Наряд бесподобный», «Вы сразили всех», «И поете сногсшибательно, и выглядите так, что глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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