«Никому не стоит такое носить»: 66-летняя Долина в мерцающем мини-платье предстала на сцене

Певица для выступления облачилась в женственный лук, но имидж-стилист Наталья Родионова посчитала, что у платья неудачные длина и фасон.

Лариса Долина может похвастаться богатым опытом. Большую часть жизни она выступает на сцене. Певица многим знакома по песне «Погода в доме», но также ее считают одной из лучших джазовых исполнительниц.

За последние два года она преобразилась. Артистка смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Она сменила стиль в одежде и теперь может дать фору даже более молодым исполнителям.

В свои 66 лет Долина поет в дуэте с Бурито, участвует в концертах и фестивалях, играет в театре и преподает в вузе. Ее образы всегда яркие. На днях певица предстала на джазовом концерте.

На сцену она вышла в мини-платье голубого оттенка с блестками. Силуэтный наряд дополняли туфли на шпильке. Лариса Александровна также сделала высокий хвост. Она исполнила несколько песен.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие остались в восторге от ее стройных ног. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Наталья Родионова.

«Если фигура позволяет то юбки и шорты выше колена сейчас можно носить в любом возрасте. Это скорее вопрос личного комфорта. Для Ларисы Долиной все таки длина юбки и платья, закрывающая колени, подойдет намного больше, смотреться будет более современно и элегантно. Само платье неактуально. Принт, длина, фасон — никому не стоит такое носить. Однако, скорее всего, данный образ продиктован характером аудитории, для которой этот наряд понятен и любим ещё со времен нулевых. Фасон платья-футляр никогда не выйдет из моды и всегда спасет в ситуации „нечего надеть“. Но оно должно заканчиваться ниже колена, иметь легкий запас прилеганния, а цвет лучше выбирать однотонный. Для Ларисы Долиной я бы предложила платье яркого цвета — синее, красное, серебряное или зеленое, удлиненное украшение на шее и акцентные серьги, а туфли — в цвет платья. Длинный хвост лучше сменить на короткую стрижку или каре с аккуратной объемной укладкой», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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