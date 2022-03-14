Весенняя нежность: Кудрявцева в небесно-голубом платье с розами щегольнула на съемках

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ. Лера ведет такие передачи как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». При этом она успевает уделять время дочке Марии.

Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит телеведущая в 50 лет. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. При этом в интервью блондинка признавалась, что ее тоже коснулись возрастные изменения.

больше по теме Вся в маму: Лера Кудрявцева засняла дочку в пуховике цвета фуксии с принтом и меховых уггах Телеведущая тоже выбрала яркий образ.

С наступлением весны Кудрявцева стала чаще носить платья. На съемках стилисты подбирают для не яркие образы. Примечательно, что она не боится экспериментировать со стилем.

На этот раз телеведущая покрасовалась на работе в небесно-голубом платье с юбкой-колоколом. Наряд украсил узор в виде розочек. Лера продемонстрировала тонкую талию, позируя у зеркала в гримерке.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну кто скажет, что вы уже бабушка?», «До чего красивая», «Это платье вас украсило», «Лера, вы бесподобны», «Какая красивая, слов нет», «Просто прелесть», «Я любуюсь вами», «Ну просто богиня», «Как вы мне нравитесь», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что у Леры подрастает внук Лев. Недавно он был у нее в гостях.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале