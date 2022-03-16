Мирослава Карпович в шелковом платье цвета фуксии и лимонных лодочках блеснула изящной фигурой

Мирослава Карпович прославилась, когда снялась в сериале «Папины дочки». Теперь она одна из самых известных молодых актрис театра и кино. Однако сниматься Мирослава соглашается не часто.

В последнее время она строит модельную карьеру. В свои 36 лет звезда может похвастаться точеной фигурой. Она носит романтические образы, а также часто одевается в стиле кэжуал.

Недавно появились слухи, что Карпович рассталась с Павлом Прилучным. Их роман продлился около двух лет. Многие называют актрису разлучницей, так как звезда сериала «Мажор» был счастлив в браке с Агатой Муцениеце, но потом они резко решили развестись.

Накануне Мирослава приняла участие в фотосессии. Она решила позировать в образе роковой красавицы. Актриса облачилась в шелковое платье цвета фуксии. Его дополнили лимонные туфли-лодочки. Она изящно выгибала спину, обнажала стройные ноги и другие прелести точеной фигуры.

Поклонники посчитали, что Карпович похорошела. Они пришли в восторг от ее сочного аутфита. «Вот это красавица», «Где вы прятали свою привлекательность?», «А Паша уже оценил?», «Красота какая», «Вы нас ошеломили», «Ну до чего прелестная», «Ваши ноги просто мечта», «Ну до чего хорошенькая», «Женственность так и прет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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