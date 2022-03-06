С акцентом на ножки: Карпович в мини-платье из денима и на шпильках снялась в фотосессии

Звезда сериала «Папины дочки» щегольнула в ярком аутфите. Она решила показать свою женственность.

Мирослава Карпович уже давно строит карьеру в кино. Она обзавелась армией поклонников, когда снялась в сериале «Папины дочки». Но потом артистка на некоторое время предпочла сделать паузу.

Она стала работать моделью и стала регулярно участвовать в фотосессиях. Актриса без колебаний меняет имидж и примеряет как наряды в рокерском стиле, так и женственные луки.

Недавно Мирослава отдохнула в Дубае. Она была там с Павлом Прилучным, но вторую часть отпуск актриса провела уже без звезды сериала «Мажор». Ходят слухи об их расставании. Карпович то и дело появляется на публике в одиночестве.

А 5 марта она приняла участие в фотосессии, где предстала в алых колготках и мини-платье из денима. Образ дополнили остроносые туфли на шпильке.

Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Мирослава грациозно позировала, то сидя на полу, то на корточках. Ее волосы были завиты в пышные локоны.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие адресовали ей комплименты. «Как это красиво!», «Роскошная», «Какие тонкие ножки», «Ну просто красотка», «Ноги просто бесконечные», «Очень интересный лук получился», «Вы бесподобная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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