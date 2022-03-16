Подчеркнула формы: Юлия Ковальчук в черном силуэтном платье в пол щегольнула на публике

Юлия Ковальчук раньше выступала в составе группы «Блестящие». Потом она решила начать строить сольную карьеру. У не появилась опора, так как певица счастлива в браке с Алексеем Чумаковым.

У пары подрастает дочка Амелия, которой четыре года, но лицо крохи они скрывают. Артисты не показывают наследницу публике. при этом они часто выходят в свет и участвуют в телевизионных проектах.

Накануне Юлия заинтриговала поклонников. Она решила покрасоваться пред камерой черном платье в пол. Силуэтный наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Благодаря разрезу певица подчеркнула стройные ноги.

Туфли на каблуке в тон дополнили наряд. Ковальчук завила пышные локоны и завершила образ сережками с камнями. Она похвасталась изящной фигурой и тонкой талией.

«Я считаю, что самое правильное сейчас, это каждому из нас делать то, что ты умеешь делать профессионально и с пользой людям. Если я могу своей музыкой, творчеством отвлечь от повседневной суеты, заставить улыбнуться — это и есть мой долг. И все станут чуточку счастливее», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у нее безупречная фигура. «Вам 39 лет! Нереально хороши», «Какое красивое платье без лишних деталей», «Ну вы бесподобны», «Очень стильная», «Юленька, как вы хороши», «Просто красотка», «Как повезло Алексею», «Фигура без изъяна», — стали писать пользователи Сети.

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