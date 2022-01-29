«Хочу уберечь»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков объяснили, почему не показывает единственную дочь Амелию

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не показывают свою дочку Амелию. Исполнители уверены, что не нужно выставлять жизнь ребенка на публику. У звездной четы на этот счет есть свои доказательства.

В беседе с Лерой Кудрявцевой пара обсудила детей знаменитостей и правила их воспитания. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» отметила, что гордится своей дочерью Машей. Поэтому Кудрявцева не против публикации фотографий малышки.

А вот Юлия и Алексей категорически не согласились с телеведущей.

«Любой, кто показывает частное очень сильно, нуждается в ответной реакции. Мы очень самодостаточные в отношении дочери», – заявил Чумаков.

«Я хочу уберечь ее. Я не понимаю, зачем маленького ребенка в принце нужно показывать», – поддержала мужа Юлия в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

К слову, Ковальчук видит в дочери больше папиных черт. Хотя раньше Амелия сильно походила на певицу. Сейчас девочке 3,4 года, и малышка вовсю изучает три языка: русский, английский и испанский.

У Амелии две няни, которые не просто укладывают девочку спать, но и занимаются ее развитием. В детский сад Чумакова пока не ходит из-за частой смены места жительства. Поскольку у Юлии и Алексея есть вилла в Испании, они вместе с дочерью неоднократно там бывают.

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