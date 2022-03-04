«Превращаешься во врага»: Алексей Чумаков рассказал о ссоре с влиятельной персоной в мире шоу-бизнеса

Артист объяснил, почему в одно время его перестали приглашать в популярные проекты.

Исполнитель Алексей Чумаков ответил на вопрос о своем редком появлении на шоу. Знаменитость поссорился с одним из высокопоставленных людей.

Артист признался, что часто он даже не узнает о приглашениях. А продюсерам проектов говорят, что Чумаков с пренебрежением отверг их предложения.

«У нас бизнес низких людей. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что «Чумаков мне не нравится». Например, звонит шеф и говорит: «А давай Чумакова пригласим!» Прослойка, которая имеет отношение к шефу, отвечает: «Супер, давай, отлично!» И потом начинается: «Он не может, он не в Москве» — это первый вариант. Второй: «С удовольствием, но бесплатно он даже свой зад не поднимет». И самый изощренный вариант: «Он будет, но вдруг за два дня все отменил, сказав, что гастроли, решайте сами, как хотите». А я вообще не в курсе всего этого!» — рассказал артист в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

«За один щелчок ты превращаешься во врага. Таким способом меня поссорили с одним влиятельным и знаковым человеком. И уже десять лет я не могу убедить его в том, что вообще ничего не говорил, но меня заблокировали напрочь во всем, что касается проектов этого влиятельного человека», — заявил Чумаков.

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