«Ну как похорошела»: Бузова в тонком платье цвета Барби не скрыла округлости фигуры за ужином

Ольга Бузова больше 15 лет работает на телевидении. Она уже перестала вести шоу «Дом-2». Но теперь артистка ведет другие передачи. Она не так давно вернулась со съемок второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Там телеведущая регулярно отмечалась в летних нарядах. По возвращению в Москву она также продолжала хвастаться образами. Но на днях после встречи с мамой звезда улетела в Дубай.

Бузова решила устроить себе отпуск. Она теперь делится кадрами, на которых гуляет в горах или купается в бассейне. Телеведущая 14 марта вечером решила поужинать в ресторане с турецкой кухней.

Она нарядилась в силуэтное платье цвета Барби из тонкой ткани. Она дефилировала у камина. Ольга решила отказаться от макияжа, а волосы собрала в пучок. Она снова не скрыла свои округлые формы.

Артистка решила отведать жареные креветки. Также она засветила бокал с напитком. Поклонники посчитали, что Бузова позволила себе расслабиться. Некоторые подвергли критике ее пополневшую фигуру.

«Опять веселится», «Уже с бокалом», «Платье так сидит, что видны все изъяны», «Кто-то поправился», «Оля, пора уже не баловать себя едой», «Ну как похорошела», «Без макияжа узнать сложно», «Опять красуется, собой любуется», «Такая простая стала», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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